Житель Сочи позвонил в ФСБ и сказал, что собирается минировать Зимний театр

Житель Сочи позвонил в ФСБ и сказал, что собирается минировать Зимний театрЖителя Сочи суд приговорил к трем годам лишения свободы условно за звонок в ФСБ с ложным сообщением о планах заложить взрывное устройство в здании театра (ч.
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