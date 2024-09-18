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Житель Сочи позвонил в ФСБ и сказал, что собирается минировать Зимний театр

Житель Сочи позвонил в ФСБ и сказал, что собирается минировать Зимний театр

Житель Сочи позвонил в ФСБ и сказал, что собирается минировать Зимний театрЖителя Сочи суд приговорил к трем годам лишения свободы условно за звонок в ФСБ с ложным сообщением о планах заложить взрывное устройство в здании театра (ч.

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