Переносить столицу из Москвы куда-то за Урал НЕЛЬЗЯ

Медвежий уголБизнес и финансыПереносить столицу из Москвы куда-то за Урал НЕЛЬЗЯавтор - Школа экзорцистов Рассредоточение столицы Как вы знаете, в эти выходные отмечается день города Москвы.Вернуться к статье3011НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей РоссиВ общем логично. Но в Москву не только за понтами переселяются, работа нужна. Пусть столичные функции остаются в Москве. А вот источники работы нужно убирать. Промышленность в Москве давно вся убита, работа тут связана с совсем с другими направлениями. Вот и переместить в Пензу, всё что связано с АТ технологиями, в Тверь всё , что связано со СМИ ( Москве достаточно РТР) , в Калугу всю пищевку и алкоголь, Банки раскидать по соседним городам. ну и так далее. В связи с этим потянутся из Москвы и всякие цирюльники, шаурмятники, кофейники, торгаши....Иван ЗахаваСергей, а кто тебе дал полномочия разбрасываться всем, что лично тебе не принадлежит?! Купи себе дачный участок и двигай туалет с одного места на другое!Виктор ЕршовНасчет банков мне особенно понравилось. Сергей, если их убрать, то все остальные сами сбегут и кремль по кирпичу прихватят, на долгую родовую память.Константин СальниковЯ москвич в четвёртом поколении, но живу в Саратове и в МСК не стремлюсь, хотя и люблю (Родина же). Москва — символ, как и Питер, Киев, Новгород. Надо половину министерств убрать из предстательной. А там и культ столичной сам исчезнет. (Может быть).Константин СальниковНадо половину убрать из престольнойВалерий Александрович Проскурниннужно не столицу переносить, а программировать "пространственное развитие", для чего нужно закладывать "столичную ось" от Калининграда до Владивостока... всем городским поселениям на всем протяжении такой оси присваивается столичный статус с соответствующими вкладами в их обустройство... и также нужно действовать и в Сибири - не новые города строить, тем более - миллионники (это вообще большая нелепица!), а вкладывать силы в те поселения, которые оказываются на оси... при этом города должны быть не по моде - "умными", а уютными, в корне отличающимися от лагерно-барачного стандарта, реализованного в МК "Крутые ключи", г. Самара...ВГВладимир ГорякинВсе правильно столица в центре страны и к ним одинаково будит добраться и с Дальнего Востока и с Ростова. А Москву сделать простым городом и лишить жителей денежных надбавок. А то там половина не работают а только празднуют. Вот и опустятся на землю. И не будут жировать.Иван ЗахаваДебил, что празднует, кто жирует?! Все работают на трех работах, что б детей своих прокормить!ВГВладимир ГорякинА на землю не пробовал переехать. Так что сам дебил и с голода пахнешь. Не седи в кабинете а паши и будиш и стройным и деньги будут.Иван ЗахаваЯ пенсионер-инвалид.ИПИван ПетровМосквичи пашут, как нигде ! Если б так вкалывали везде, то везде бы и стало лучше! Москва даёт больше 20% всего ВВП России !!!Виктор ЕршовВ 20% - ах 18% налоги вертикально интегрированных компаний, Госкорпараций и крупных компаний, юр. Лица которых имеют столичную регистрацию, а на них пашут работяги в половине субьектов РФ. Вы либо не в курсе, либо работаете в мерии.Сергей КожемякоНельзя переносить столицу?... Давайте перенесем Думу и Совет Федерации... Можно и за Урал... Тогда депутатские ряды враз похудеют и обновятся...Иван ЗахаваПеревести Думу из Москвы, это триллионы, которые откуда брать то?! А смысл?! 1917 годом пахнуло?! Держите при себе свои влажные фантазии!ААлексейКакие триллионы, билет на поезд в один конец, вот и все расходы. На своих должн. они уже столько нахапали о го го, вот пусть за свой счёт и строят себе думу в Мухо.... Толку от них всё равно никакого.Иван ЗахаваТы точно дебил! А связь? Оптиковолокно?ААлексейВсё есть, только тебя не хватает.Иван ЗахаваГде есть? В тайге? Ты сам прокладывал?! Ты хотя бы примерно представляешь сколько лет и денег уйдет на это?!ЛЛеонидЖаль, что казахи были не в курсе. )))Иван Захавакакие казахи?Виктор ЕршовВсе добрые, завоеванные народом символы столицы уже как 67 лет оболганы, извращены, опошлины самой москвой и на их место торжественно водрузили хамскую, купеческую( по с- щедрину) тотальную и циничную коррупцию, которая как метастазы РАКА расползаются по России. Срочно рубить, пока не поздно этот разлагающий общество НОВОЯВЛЕННЫЙ СИМВОЛ. СРОЧНО!Иван ЗахаваВот чего чего, а коррупции в Москве в тысячи раз за последнее десятилетие стало меньше! Приезжай в Москву на машине, нарушь ПДД и попробуй от ГАЙца откупится. Только меня заранее предупреди - посмеяться хочется!Виктор ЕршовЭто взятничество, а речь идет о коррупции. Ваня, Вы знаете что это такое?Сергей ФедотовПредлагаю составить список из городов РФ, назначить очерёдность и переносить столицу каждые 10 лет. Запастись попкорном и наблюдать как Равшаны, Алики, Армены и Джумшуты мечутся по России. А то ишь, осели, поселения свои создают, порядки свои вводят. Как сказала одна моя знакомая жительница сельской местности: "Скоро мне, пройдя по родному селу и поздороваться по-русски не с кем будет."Владимир БалаевПусть Москва остаётся ИСТОРИЧЕСКОЙ столицей, Питер - КУЛЬТУРНОЙ, а в Сибири будет НОВАЯ столица России, Столица БУДУЩЕГО! Хватит из Москвы делать отстойник для холуёв, паразитов и воров со всей Российской Федерации, с особыми привилегиями и барщиной.... Это дорога в НИКУДА, нужна новая столица, столица СОЗИДАНИЯ, а не пресыщения и порока....ВИВладимир ИвановБольше обсудить нечего, кроме этой ерунды? Другой темы не нашлось?Александр ГоловиновСоглашусь с В. Балаевым: самое дельное и прагматичное из всех предложенных вариантов. И ещё добавлю от себя, что новую столицу нужно обустраивать в небольшом городе, расположенном в красивом месте на пересечении водных, авто и железнодорожных путей с удобной логистикой. Пётр Первый перенёс столицу на новое место и был прав - началась новая эра в истории страны.ЛЛеонидПереносить обязательно!!! Бо вся человеческая мерзость обосновалась в Москва и расползется по России.Рауф РастовЕсли рассмотреть столичный вопрос в контексте имперской стратегии развития страны, то нашей столицей должна остаться всё-таки Москва. Другое дело, что саму Москву сегодня нужно срочно разгружать от колоссальной перегрузки. Недавняя инициатива Сергея Шойгу с предложением создать в Сибири несколько крупных научно-промышленных и экономических центров, нахожу в чём-то созвучной моей идее о необходимости повсеместного создания промежуточных структур особенного. Действительно, нам нужно избегать разного рода мегаагломераций, поскольку любая сверхконцентрация либо сверхцентрализация лишь усугубляет противоречия между центром и регионами, избыточно перегружая центр и в итоге ухудшая эффективность административного управления. Создание таких промежуточных структур в виде крупных научно-промышленных и экономических центров лучшим образом отвечает задаче повышения эффективности управления при масштабном освоении огромных пространств Сибири и задаче оптимально выверенного, достаточно равномерного и гармоничного территориального развитии всей страны, поскольку подобные структуры способны полностью устранять либо значительно смягчать противоречия между центром и регионами. Что касается проблемы перегруженной столицы. Ещё в 1997 году, как автор идеи о передаче части столичных функций Санкт-Петербургу, в дальнейшем получившей одобрение президента Путина, я высказывал следующее предостережение в качестве одного из главных её обоснований: «Москва сейчас превращается в МЕГАЛОПОЛИС, который вскоре нужно будет разгружать от колоссальных нагрузок – лучше не доводить дело до такой стадии, а заранее переложить часть столичных обязанностей на Санкт-Петербург». А в феврале этого года в своём комментарии к статье «Это же где я буду харчеваться?» - прокричит эффективный менеджер», размещённой на сайте «Любопытно, однако» я изложил уже другое предостережение: «Москва сейчас представляет собой мегалополис, который давно пора разгружать от колоссальных перегрузок. К числу проблем, которые в Москве и её пригородах успели проявиться во весь рост (экологические, транспортные и т.д.), скоро могут добавиться психосоматические проблемы для миллионов её обитателей. Сверхконцентрация населения и чрезмерное уплотнение социального пространства на территории «Нового Вавилона» чревата такими массовыми психологическими проблемами, о которых мы пока ещё не имеем какого-либо отчётливого представления». Что русскому хорошо, то немцу смерть - гласит русская пословица. Однако в нашем случае можно рассмотреть вариант её обратного прочтения. Для немцев подобная сверхконцентрация на относительно ограниченном пространстве вряд ли создала бы какие-либо особые проблемы, поскольку ментально пропитанные своим знаменитым «орднунгом» (привычкой к порядку) и не слишком избалованные просторами, они не будут испытывать дискомфорта в такой социально уплотнённой мегаагломерации. Другое дело, русская душа, ушибленная ширью и не видящая границ (по выражению Бердяева). Во что может вылиться такая сверхконцентрация «русских душ, ушибленных ширью», как говорится, одному богу известно. Нет никаких гарантий, что в каком-то обозримом будущем мы не столкнёмся с массовыми проявлениями немотивированной агрессии и прочими асоциальными проявлениями психологического происхождения. Поэтому, Москву, вне всякого сомнения, нужно срочно разгружать от её избыточной нагрузки, но в то же время идея переноса столицы куда-либо мне кажется не самой удачной. Ведь Москва, Кремль, Красная площадь давно стали для нас привычными главными сакральными символами державной власти и на данный момент пока не имеется каких-либо особых причин для их изменения.Рауф РастовНе затрагивая остальные способы избавления Москвы от перегрузки, хотел бы сфокусировать внимание на передаче части столичных функций стольному граду Санкт-Петербургу и стольному граду Владивостоку. Идея главной столицы и двух стольных градов могла бы получить отличное обоснование в главных символах российской государственности: в Государственном Флаге России и Государственном Гербе России. Но для этого нужно внести некоторые изменения в данную символику. Тем более, что у нашего флага всё-таки имеется один недостаток. О нём недавно высказывался и Никита Михалков в своей авторской программе Бесогон. Дело в том, что внешне (на беглый взгляд) наш флаг очень напоминает флаги некоторых европейских стран (например, той же Франции). Поэтому российский флаг следовало бы дополнить державной символикой двуглавого орла (как на штандарте президента), которая сможет не только придать ему большую полноту смыслового содержания, но и более выраженные идентифицирующие признаки. А для двуглавого орла можно было бы восстановить три его державные короны, из которых большая центральная могла бы символизировать столицу – город Москва, а две остальные – два стольных града, частично наделённые столичными функциями – стольный град Санкт-Петербург (корона головы орла, обращённой на запад) и стольный град Владивосток (корона головы орла, обращённой на восток). Государственная символика страны должна всегда выдерживаться в общенациональном объединяющем формате. Сегодня наше общество должно консолидироваться до такой меры, чтобы для нас стало возможным сообща искать объединяющие общие смыслы, чтобы мы могли изыскивать общенациональные форматы своей идеологии, своего государства (включая и государственную символику), своего социально-экономического уклада, своей особенной формы государственного правления и формы государственно-территориального устройства страны.Комментировать
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