В Китае импортозамещают Nvidia: Huawei начинает поставки ИИ-чипов Huawei Ascend 910C на замену запрещённым Nvidia H20

Компания Huawei готова начать массовые поставки своего усовершенствованного чипа для приложений искусственного интеллекта Huawei Ascend 910C китайским клиентам уже в следующем месяце, о чем сообщили Reuters два источника, знакомых с ситуацией.
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