«Ангара» вышла в космос. На орбиту доставлен «убийца спутников»?

Евгений Понеслось)) В самом деле, прям самая обычная? А-то так-то можно было предположить, что необычная... ну или не такая уж обычная, хоть с виду на обычную и похожая))

Владислав Владислав Отлично. Вот только достали использовать слово "Миссия". Миссия у мессии. В обычной жизни - задача, задание и прочее. Есть масса слов.