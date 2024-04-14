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«Ангара» вышла в космос. На орбиту доставлен «убийца спутников»?

«Ангара» вышла в космос. На орбиту доставлен «убийца спутников»?

Тяжелая ракета «Ангара-А5», разработанная в России уже после распада СССР, стартовала сегодня с космодрома «Восточный» и успешно вышла в космос.

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Комментарии
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Евгений
Понеслось)) В самом деле, прям самая обычная? А-то так-то можно было предположить, что необычная... ну или не такая уж обычная, хоть с виду на обычную и похожая))
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15 час.
Владислав Владислав
Отлично. Вот только достали использовать слово &quot;Миссия&quot;. Миссия у мессии. В обычной жизни - задача, задание и прочее. Есть масса слов.
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14 час.
Silver Kont
Вот именно, нехрен заране заявлять о запуске и привлекать  ненужное внимание! Запустили, вывели на орбиту, дали сообщение в сми о запуске ... Чего трепаться раньше времени? Пиздоболов развелось немерено, блохеров разных, пора уже  статью о тунеядстве вводить...
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12 час.

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