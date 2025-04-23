Собянин одобрил план создания современного квартала на юго-востоке Москвы

Столичный градоначальник Сергей Собянин одобрил проект реорганизации территории нежилой застройки в Южнопортовом районе Юго-Восточного административного округа, следует из публикации в его Telegram-канале.
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