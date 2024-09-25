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В Молдавии официально зарегистрированы 11 кандидатов в президенты

В Молдавии официально зарегистрированы 11 кандидатов в президенты

Теперь желающие возглавить страну могут начинать свои предвыборные кампании.Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации кандидатов на президентские выборы, которые состоятся в Молдавии 20 октября.

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