Россиян будут сажать в тюрьму за оскорбление властей в интернете. 🤐🤐🤐🤐 Уголовное наказание за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может составить до двух лет лишения свободы.
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Россиян будут сажать в тюрьму за оскорбление властей в интернете. 🤐🤐🤐🤐 Уголовное наказание за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может составить до двух лет лишения свободы.