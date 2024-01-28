Кроссовер Toyota RAV4 подешевел в России

Некогда очень популярный у россиян японский кроссовер Toyota RAV4 стал доступнее в России: если в начале месяца минимальная стоимость машины составляла 3,396 млн рублей, то сейчас цена снизилась до 3,299 млн рублей.
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