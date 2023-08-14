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Швейцария хочет провести зимние Олимпийские игры в 2030, 2034 или 2038 году

Об этом сообщила пресс-служба НОК Швейцарии. Швейцария планирует отойти от концепта проведения Олимпиады в одном городе и провести Игры в разных городах страны.

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