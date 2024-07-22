Минобороны: операторы БПЛА ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северо-западу от Вербового

Разведчики нанесли несколько десятков точных ударов Операторы беспилотников Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ликвидировали пехоту украинской армии и сорвали ротацию противника к северо-западу от Вербового Запорожской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.