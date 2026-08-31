В Муромском округе смертельное ДТП с «Шевроле»

Авария произошла на трассе «Касимов — Муром — Нижний Новгород», водитель «Шевроле» не справился с управлением, машина врезалась в дерево, пассажир с травмами отправлен на амбулаторное лечение.
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