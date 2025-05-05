Суд заявил о возможности Чубайса вывести активы из России в случае снятия с них ареста

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс может вывести активы из России в случае снятия с них ареста. Об отсутствии интереса Чубайса к сохранению активов в стране заявил Арбитражный суд Москвы, его цитирует ТАСС.
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