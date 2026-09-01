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Контрафронт

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Бахрейн: иранские официальные лица заявили, что нанесли удары по военным объектам США (США) на...

Бахрейн: иранские официальные лица заявили, что нанесли удары по военным объектам США (США) на авиабазе Шейх Иса (OBBS) в южной провинции в ночь с 1 на 2 сентября; местные чиновники не сразу прокомментировали эти сообщения.

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