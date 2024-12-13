Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на массовые новостройки

Москворечье-Сабурово стало лидером по спаду цен на массовое жилье в 2024 году С начала 2024 года новостройки массового сегмента заметнее всего подешевели в районах Москворечье-Сабурово, Бирюлево Восточное и Марьино По итогам 11 месяцев 2024 года снижение средних цен на новостройки отмечено лишь в девяти районах Старой Москвы, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики компании «Метриум».