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Туроператоры предупредили о подорожании билетов в музеи Турции

Туроператоры предупредили о подорожании билетов в музеи Турции

При этом часть достопримечательностей Турции по-прежнему можно будет посетить бесплатно Стоимость посещения ряда популярных музеев и достопримечательностей Турции для иностранных туристов увеличится в среднем на 10–12% в 2027 году.

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