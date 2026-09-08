Туроператоры предупредили о подорожании билетов в музеи Турции

При этом часть достопримечательностей Турции по-прежнему можно будет посетить бесплатно Стоимость посещения ряда популярных музеев и достопримечательностей Турции для иностранных туристов увеличится в среднем на 10–12% в 2027 году.
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