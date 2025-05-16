❗️⚡️Великобритания и Германия начали разработку малозаметной стратегической КР с дальностью действия, превышающей 2000 км.
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❗️⚡️Великобритания и Германия начали разработку малозаметной стратегической КР с дальностью действия, превышающей 2000 км.