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Подоляк заявил, что Украина не сохранится в исторической перспективе, если прекратит конфликт с Россией и не будет пытаться вернуть Крым

Подоляк заявил, что Украина не сохранится в исторической перспективе, если прекратит конфликт с Россией и не будет пытаться вернуть Крым

Вместе с тем в Киеве признают, что РФ — большая страна с ресурсами и деньгамиСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не сможет сохраниться в исторической перспективе, через 10 или 15 лет, если не продолжит воевать с Россией и пытаться вернуть территории, вошедшие в состав РФ.

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