Рогов сообщил о кураторстве иностранных военных на Запорожском фронте

Иностранные военнослужащие осуществляют координацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил в беседе с «РИА Новости» глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в четверг, 6 апреля.