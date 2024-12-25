В Москве четыре человека подрались и устроили поножовщину в очереди за шаурмой

Драка с поножовщиной произошла в очереди за шаурмой на севере Москвы, пишет "Сапа". По данным Telegram-канала, конфликт случился, когда четверо человек, среди которых была одна женщина, не поделили место в донерной в Южном Медведково.
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