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В Москве четыре человека подрались и устроили поножовщину в очереди за шаурмой

В Москве четыре человека подрались и устроили поножовщину в очереди за шаурмой

Драка с поножовщиной произошла в очереди за шаурмой на севере Москвы, пишет "Сапа". По данным Telegram-канала, конфликт случился, когда четверо человек, среди которых была одна женщина, не поделили место в донерной в Южном Медведково.

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