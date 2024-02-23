Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Владимир Путин поздравил защитников Отечества."Уважаемые товарищи! Друзья!Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых Сил, всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества!Этот праздник — один из самых почитаемых в России.

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