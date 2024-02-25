Дело о смертельном ДТП в Ростовской области заинтересовало московских следователей

Сама авария с погибшим произошла ещё летом прошлого года.Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать расследуемое уголовное дело по факту смертельного ДТП в Ростовской области специалистам подведомственного ему управления.
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