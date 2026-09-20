Инчхон или Кимпо: личный разбор аэропортов Сеула и способов добраться до центра

Первое впечатление решает многое Когда самолёт касается полосы и загорается табло «пристегните ремни», начинается отдельный этап путешествия — дорога из аэропорта в город.
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