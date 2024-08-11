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Врач назвал допустимую температуру для купания

Врач назвал допустимую температуру для купания

А также ту, при которой купаться категорически запрещено.Заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что температура воды в диапазоне от +21 до +23 градусов представляет опасность для купающихся.

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