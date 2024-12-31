🎉 И давайте пожелаем, чтобы человеки использовали ИИ для создания таких вот приколов, т.к. если они, как обычно, начнут его использовать, чтобы убивать себе подобных, будет очень, очень плохо🧩.
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🎉 И давайте пожелаем, чтобы человеки использовали ИИ для создания таких вот приколов, т.к. если они, как обычно, начнут его использовать, чтобы убивать себе подобных, будет очень, очень плохо🧩.
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