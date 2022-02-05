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RaiNews24: приказ офицера ВСУ Забродского привел к смерти журналистов Миронова и Роккелли

RaiNews24: приказ офицера ВСУ Забродского привел к смерти журналистов Миронова и Роккелли

РИМ, 5 фев - РИА Новости. Приказ начать минометный обстрел 24 мая 2014 года в районе села Андреевка под Славянском, в результате которого погибли итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов, отдал лично командир 95-й отдельной аэромобильной бригады вооруженных сил Украины Михаил Забродский, утверждает свидетель тех событий в телевизионном расследовании итальянских журналистов, первая часть которого была показана новостным телеканалом RaiNews24.

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