В РФ могут снизить долю льготной ипотеки до 25%

Доля льготной ипотеки на первичном рынке может быть уменьшена до 25% с целью оживления рынка жилья в провинциях и стратегически важных регионах страны, сообщила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева, передает телеканал "360".