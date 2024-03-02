В РФ могут снизить долю льготной ипотеки до 25%

Доля льготной ипотеки на первичном рынке может быть уменьшена до 25% с целью оживления рынка жилья в провинциях и стратегически важных регионах страны, сообщила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева, передает телеканал "360".
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