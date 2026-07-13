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Матвей Сафонов: «Когда Мариша уезжает на пару дней, у меня геймерский загул. Я могу 8 часов зависать в компьютерных играх»

Голкипер « ПСЖ » и сборной России  Матвей Сафонов рассказал про увлечение компьютерными играми. «Вся моя жизнь проходит по расписанию.

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