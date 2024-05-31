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Закон, порядок, государство

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Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков награждено орденом Кутузова

Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков награждено орденом Кутузова

Героями Российской Федерации стали 63 выпускника Сызранского вертолетного училища. За время проведения СВО 10 выпускников награждены золотой звездой Героя, а более 700 человек получили госнаграды.

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