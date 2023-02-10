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Жумагулов о решении Морозова не продолжать карьеру: «Он через много что прошел, поэтому знает, о чем говорит»

Боец UFC Жалгас Жумагулов поделился своим мнением о нежелании Сергея Морозова продолжать карьеру: «Мы говорили об этом с ним, у него пропало желание драться.

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