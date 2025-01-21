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С 3 февраля по 28 февраля 2025 г. проводится Месячник безопасного труда в промышленных организациях.

С 3 февраля по 28 февраля 2025 г. проводится Месячник безопасного труда в промышленных организациях.

С 3 февраля по 28 февраля 2025 г. проводится Месячник безопасного труда в промышленных организациях. В рамках месячника безопасности труда рекомендуется провести ряд мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма, нарушений законодательства об охране труда, требований электробезопасности .

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