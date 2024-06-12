Европа продолжает падать на итогах выборов в Европарламент

Европейские акции упали во вторник, продолжая отыгрывать результаты выборов в Европарламент. Несмотря на менее, чем ожидали прогнозы, значительную победу правых сил, инвесторов беспокоят их результаты во Франции и германии, двух ключевых экономиках региона.