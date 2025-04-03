Названо лучшее время для измерения давления и ритуал, который нужно сделать перед этим

Чтобы тонометр не обманул и показал правильные цифры, важно следовать некоторым требованиям. В первую очередь нужно принять правильную позу: сесть, опершись на спинку стула и положив руку с манжетой на стол на уровне сердца (подробнее об этом «Доктор Питер» писал здесь).