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Названо лучшее время для измерения давления и ритуал, который нужно сделать перед этим

Названо лучшее время для измерения давления и ритуал, который нужно сделать перед этим

Чтобы тонометр не обманул и показал правильные цифры, важно следовать некоторым требованиям. В первую очередь нужно принять правильную позу: сесть, опершись на спинку стула и положив руку с манжетой на стол на уровне сердца (подробнее об этом «Доктор Питер» писал здесь).

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