Макрон призвал европейские компании заморозить инвестиции в экономику США

Президент Франции Эмманюэль Макрон резко отреагировал на новые торговые ограничения, введённые администрацией Дональда Трампа, предложив европейским компаниям временно приостановить инвестиции в американскую экономику.
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