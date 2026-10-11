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Украинская нация и глобалистские элиты

Украинская нация и глобалистские элиты

Куда и почему движется Украина? Иллюстрация: художник Илья ГЕЛЬД, «Одна Родина» Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук призвала жителей Украины готовиться к долгой войне, потому что мира в обозримом будущем не будет.

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