В Starfield прокачали женские тела, сделав их намного сексуальнее. Мод уже попал в топ по количеству загрузокМоддер с ником Irastris посчитал женских персонажей в научно-фантастической ролевой игре Starfield недостаточно сексуальными, а поэтому выпустил модификацию, которая призвана это исправить.
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