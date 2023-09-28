В Starfield прокачали женские тела, сделав их намного сексуальнее. Мод уже попал в топ по количеству загрузокМоддер с ником Irastris посчитал женских персонажей в научно-фантастической ролевой игре Starfield недостаточно сексуальными, а поэтому выпустил модификацию, которая призвана это исправить.