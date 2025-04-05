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Царьград

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Сгинули в бою? А командиры молчат: 19-летняя Кристина потеряла братьев на СВО. Помочь ей никто не может

Сгинули в бою? А командиры молчат: 19-летняя Кристина потеряла братьев на СВО. Помочь ей никто не может

После смерти родителей первокурсница бросила учёбу и вернулась в родное село. Ей и в голову не могло прийти, что братьев и сестёр можно отдать в детский дом.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Господи, помоги этой девушке дождаться брата живым и помоги ей преодолеть все тягости.
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15 час.
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