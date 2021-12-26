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Политолог Бальбек: призвавший к санкциям Волкер «соревнуется в нагнетании страха перед Россией»

Политолог Бальбек: призвавший к санкциям Волкер «соревнуется в нагнетании страха перед Россией»

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал заявление экс-представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что западным странам необходимо ввести антироссийские санкции, пока Москва не сделала «что-то плохое».

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