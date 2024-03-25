Вот-вот запустят мусоросортировочный комплекс в Сочи Годы ожиданий и разговор на эту тему по всей видимости завершились, площадка уже готова, идёт настройка оборудования и поиск специалистов.
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Вот-вот запустят мусоросортировочный комплекс в Сочи Годы ожиданий и разговор на эту тему по всей видимости завершились, площадка уже готова, идёт настройка оборудования и поиск специалистов.