Доцент Кузнецов: банки берут большую комиссию за снятие денег с кредитной карты

Россиянам назвали главную ошибку при использовании кредитки Попытка заработать на кредитной карте может закончиться убытками, если не соблюдать несколько простых правил, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры финансы и кредит ГУУ Николай Кузнецов.