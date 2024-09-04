Доцент Кузнецов: банки берут большую комиссию за снятие денег с кредитной карты

Россиянам назвали главную ошибку при использовании кредитки Попытка заработать на кредитной карте может закончиться убытками, если не соблюдать несколько простых правил, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры финансы и кредит ГУУ Николай Кузнецов.
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