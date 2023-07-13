Военное обозрение

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Бельгийская журналистка: Зеленский вел себя на саммите НАТО так, как будто весь мир ему должен

Бельгийская журналистка: Зеленский вел себя на саммите НАТО так, как будто весь мир ему должен

В западной прессе активно обсуждают итоги прошедшего 11-12 июля в Вильнюсе саммита НАТО. Одной из самых злободневных остается тема отказа альянса назвать даже сроки вступления в военный блок Украины, что вызвало бурную и не совсем адекватную реакцию президента Зеленского.

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