Бельгийская журналистка: Зеленский вел себя на саммите НАТО так, как будто весь мир ему должен

В западной прессе активно обсуждают итоги прошедшего 11-12 июля в Вильнюсе саммита НАТО. Одной из самых злободневных остается тема отказа альянса назвать даже сроки вступления в военный блок Украины, что вызвало бурную и не совсем адекватную реакцию президента Зеленского.