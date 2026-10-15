Работодателю, который несвоевременно выплачивает зарплату, могут назначить штраф до 500 тысяч рублей или лишить свободы на срок до трех лет.
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