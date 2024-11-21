В Крыму подвели итоги третьего этапа турнира Объединённого чемпионата по футболу «Содружество»

В Евпатории в спорт-комплексе Арена-Крым состоялась церемония подведения итогов соревнований третьего этапа турнира Объединённого чемпионата по футболу «Содружество» и сезона 2024 года среди юношей 2009-2010 годов рождения.
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