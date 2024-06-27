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Германия – главный фаворит Евро-2024 после группового этапа по версии The Independent. Испания – 2-я, Франция – 3-я, Грузия – 16-я

Германия – главный фаворит Евро-2024 после группового этапа по версии The Independent. Испания – 2-я, Франция – 3-я, Грузия – 16-я

Британское интернет-издание обновило список фаворитов чемпионата Европы после группового этапа. Команда Юлиана Нагельсманна осталась на первой строчке, сборная Испании поднялась с пятого места на второе.

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