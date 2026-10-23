Правительство РФ приняло решение увеличить годовой лимит оплачиваемых больничных для родителей. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, действующие нормы, предусматривающие от 45 до 120 дней в зависимости от ситуации, зачастую оказываются недостаточными для полноценной реабилитации детей.