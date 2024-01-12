Разработчики Deep Rock Galactic раскрыли достижения игры и её пользователей за 2023 го...

Разработчики Deep Rock Galactic раскрыли достижения игры и её пользователей за 2023 год — новый рекорд продаж, статистика пьянства и смертейПодошёл к концу 2023 год, и разработчики из Ghost Ship Games, не изменяя традиции, поделились достижениями своего кооперативного шутера о космических дворфах Deep Rock Galactic и его игроков за последние 12 месяцев.