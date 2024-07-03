Выборы во Франции внушают многим ложные надежды: всё потому, что Ле Пен обвиняли в связях с Россией и даже в том, что она когда-то получала от русских какие-то деньги на свою политическую деятельность.
НА СЛУЖБЕ У ПУТИНА? ЛЕ ПЕН И БАРДЕЛЛА ЛГУТ И РУССКИМ, И ФРАНЦУЗАМ
Комментарии
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Сергей Парков
Как же соседей бесит, что у вас все, или почти все, хорошо. Займитесь своим домом, обустраивайте его по своему вкусу и не лезьте к нам. Если вам нравится соседский холодильник, это не значит, что надо ворваться в дом с дубиной и отобрать его. Результат может быть непредсказуем. Сколько раз пытались. Не забывайте об этом.
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11 час.
сергей шмельков
наши политики там детей своих-то учат жизни
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6 час.
сергей шмельков
и недвижимость у них там
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6 час.
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