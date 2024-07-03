НА СЛУЖБЕ У ПУТИНА? ЛЕ ПЕН И БАРДЕЛЛА ЛГУТ И РУССКИМ, И ФРАНЦУЗАМ

Сергей Парков

Как же соседей бесит, что у вас все, или почти все, хорошо. Займитесь своим домом, обустраивайте его по своему вкусу и не лезьте к нам. Если вам нравится соседский холодильник, это не значит, что надо ворваться в дом с дубиной и отобрать его. Результат может быть непредсказуем. Сколько раз пытались. Не забывайте об этом.