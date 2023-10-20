День памяти Трифона и Пелагеи 21 октября: приметы и традиции великого православного праздника ClickioОдним из самых почитаемых праздников в Православной церкви является день памяти Трифона и Пелагеи 21 октября, когда также соблюдают различные приметы, традиции и поверья.
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