Праздник четырех икон Богородицы отмечается 25 октября: чудеса ликов и главные молитвы Елена Галицкая25 октября — важный день для верующих, когда они молятся и воспевают сразу четыре чудотворных образа Богоматери.
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