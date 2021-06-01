С начала 2021 года нефть подорожала более чем на 30%

ЛОНДОН (ИА Реалист). ОПЕК и ее союзники по добыче нефти, известные как ОПЕК +, увеличат добычу в июле в соответствии с апрельским решением картеля по возврату на рынок 2,1 млн баррелей в сутки в период с мая по июль, сообщает телеканал CNBC.