Сроки импортозамещения иностранного софта в России оценили

Полное импортозамещение иностранного программного обеспечения в России займет около пяти лет. Так оценил сроки создания отечественных аналогов зарубежного софта председатель совета директоров «Даком М» и основатель облачной платформы SpaceVM Денис Агеев, его слова приводит РИА Новости По мнению эксперта, для создания условий, когда российское ПО сможет конкурировать с западным и выйти на экспортные рынки, уйдет не один год.