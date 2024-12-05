Сроки импортозамещения иностранного софта в России оценили

Полное импортозамещение иностранного программного обеспечения в России займет около пяти лет. Так оценил сроки создания отечественных аналогов зарубежного софта председатель совета директоров «Даком М» и основатель облачной платформы SpaceVM Денис Агеев, его слова приводит РИА Новости По мнению эксперта, для создания условий, когда российское ПО сможет конкурировать с западным и выйти на экспортные рынки, уйдет не один год.
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